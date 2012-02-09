〔USDA月报〕2月9日美国棉花主要信息

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透2月9日电---美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下,数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位:百万包,480磅/包).
2009/10 2010/11 2011/12 2011/12
实际值 预估值 1月预估 2月预估
种植面积(百万英亩) 9.15 10.97 14.73 14.73
收割面积(百万英亩) 7.53 10.70 9.75 9.75
单产/英亩 777 812 772 772
产量 12.19 18.10 15.67 15.67
出口 12.04 14.38 11.00 11.00
年末库存 2.95 2.60 3.70 3.80 (完)
欲浏览其他USDA报告,请点选[USDA-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业