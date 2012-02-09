〔美股业绩〕百事可乐第四季获利超预期,将在品牌推广上投入更多资金

路透2月9日电---百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)预计将裁减8,700份职位,这是未来三年内百事额外节省15亿美元计划中的一部分,因该公司在市场营销和品牌推广上投入更多资金.

百事可乐公布的第四季获利优於预期,并预计2012年获利将下跌5%.

百事可乐此举,是因为执行长Indra Nooyi试图重振百事在美国的饮料业务,百事失去市场份额给同行可口可乐.

W.P. Stewart首席投资长Jim Tierney表示,百事公布的2012年财测以及外汇汇率影响,意味着该公司获利较2011年降低的水准将要高於预估."不过未来还有一些时间,我们还要等三到四个季度才能看到结果.

"令人振奋的是,这家公司正在采取行动.增加广告支出是积极的,削减成本也带来激励."

百事可乐称,将增加广告和市场营销支出5亿美元至6亿美元.

百事可乐预计2013年获利增速在较高的单位数.

百事可乐公布第四季获利为14.2亿美元,或每股盈余(EPS)0.89美元,高於上年同期分别为13.7亿美元或每股盈余0.85美元.

百事扣除项目的每股盈余为1.15美元,高於接受Thomson ReutersI/B/E/S调查的分析师预估的1.13美元.营收增长11%,至202亿美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI