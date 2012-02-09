美国各类经济指标总览--2012/2/9

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
美国劳工部周四公布,2月4日当周当周初请失业金人数降至35.8万人(预估为37万人),前周修正後为37.3万人(初值为36.7万人).[ID:nCN1380590]
美国商务部周四公布,美国12月趸售(批发)库存较上月增长1.0%(预估为增加0.4%),11月修正後为持平(前值为增长0.1%).[ID:nCN8517273]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(1月) 8.5(12月)
非农业就业岗位(万) 增加24.3(1月) 增加20.3(12月修正值)
平均时薪(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(12月) 持平(11月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(11月) +0.1(10月)
实质所得(%) +0.1(12月) +0.2(11月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.1(12月) +0.3(11月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.3(12月) +0.1(11月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.8(第四季初值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.4(第四季初值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +0.1(12月) +0.4(11月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差477.5(11月) 逆差432.7(10月)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 0.4(12月) -0.3(11月修正值)
产能利用率(%) 78.1(12月) 77.8(11月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.8(2月4日当周) 37.3(1月28日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字859.7(12月) 赤字1,373(11月)
领先指标(%) +0.4(12月) +0.2(11月修正值)
个人所得(%) +0.5(12月) +0.1(11月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(12月) 持平(11月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加193.1(12月) 增加203.8(11月修正值)
企业库存(%) +0.3(11月) +0.8(10月修正值)
建筑支出(%) +1.5(12月) +0.4(11月修正值)
消费者信心 61.1(1月) 64.8(12月修正值)
房屋开工(万户) 65.7(12月) 68.5(11月)
建筑许可(万户) 67.1(12月修正值) 68.0(11月修正值)
成屋销售(万户) 461(12月) 439(11月修正值)
新屋销售(万户) 30.7(12月) 31.4(11月修正值)
工厂订单(%) +1.1(12月) +2.2(11月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +3.0(12月) +4.3(11月修正值)
供应管理协会非制造业指数 56.8(1月) 53.0(12月)
供应管理协会制造业指数 54.1(1月) 53.1(12月)
趸售(批发)库存(%) +1.0(12月) 持平(11月修正值)
进口物价(%) -0.1(12月) 0.8(11月修正值)
出口物价(%) -0.5(12月) 0.1(11月修正值)
单位劳工成本(%) +1.2(第四季初值) -2.1(第三季修正值)
非农业生产率(%) +0.7(第四季初值) +1.9(第三季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值)(完)
--整理 王洋;审校 李军
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业