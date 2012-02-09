美国各类经济指标总览--2012/2/9

美国劳工部周四公布,2月4日当周当周初请失业金人数降至35.8万人(预估为37万人),前周修正後为37.3万人(初值为36.7万人).[ID:nCN1380590]

美国商务部周四公布,美国12月趸售(批发)库存较上月增长1.0%(预估为增加0.4%),11月修正後为持平(前值为增长0.1%).[ID:nCN8517273]

当前值 前次值

失业率(%) 8.3(1月) 8.5(12月)

非农业就业岗位(万) 增加24.3(1月) 增加20.3(12月修正值)

平均时薪(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) 持平(12月) 持平(11月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(11月) +0.1(10月)

实质所得(%) +0.1(12月) +0.2(11月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) -0.1(12月) +0.3(11月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.3(12月) +0.1(11月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.8(第四季初值) +1.8(第三季终值)

GDP平减指数(%) +0.4(第四季初值) +2.6(第三季终值)

零售销售(%) +0.1(12月) +0.4(11月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差477.5(11月) 逆差432.7(10月)

雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)

工业生产(%) 0.4(12月) -0.3(11月修正值)

产能利用率(%) 78.1(12月) 77.8(11月修正值)

初请失业金人数(万人) 35.8(2月4日当周) 37.3(1月28日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字859.7(12月) 赤字1,373(11月)

领先指标(%) +0.4(12月) +0.2(11月修正值)

个人所得(%) +0.5(12月) +0.1(11月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(12月) 持平(11月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加193.1(12月) 增加203.8(11月修正值)

企业库存(%) +0.3(11月) +0.8(10月修正值)

建筑支出(%) +1.5(12月) +0.4(11月修正值)

消费者信心 61.1(1月) 64.8(12月修正值)

房屋开工(万户) 65.7(12月) 68.5(11月)

建筑许可(万户) 67.1(12月修正值) 68.0(11月修正值)

成屋销售(万户) 461(12月) 439(11月修正值)

新屋销售(万户) 30.7(12月) 31.4(11月修正值)

工厂订单(%) +1.1(12月) +2.2(11月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +3.0(12月) +4.3(11月修正值)

供应管理协会非制造业指数 56.8(1月) 53.0(12月)

供应管理协会制造业指数 54.1(1月) 53.1(12月)

趸售(批发)库存(%) +1.0(12月) 持平(11月修正值)

进口物价(%) -0.1(12月) 0.8(11月修正值)

出口物价(%) -0.5(12月) 0.1(11月修正值)

单位劳工成本(%) +1.2(第四季初值) -2.1(第三季修正值)

非农业生产率(%) +0.7(第四季初值) +1.9(第三季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2

(第三季初值) (第二季修正值)(完)