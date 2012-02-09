〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差触及11个月高位,因供应偏紧

路透新加坡2月9日电---亚洲石脑油价格周四徘徊在九个月高位附近,3月後半月和4月後半月石脑油跨月价差触及11个月高位,得益於持续的供应偏紧和需求旺盛.

石脑油买家正受到打击,因炼厂检修导致印度和海湾的船货减少,以及金融危机导致欧洲炼厂关闭,令欧洲没有多余的石脑油输往亚洲.

这些因素推动销售升水上扬,印度巴拉特石油(BPCL)向维多公司(Vitol)出售的3月石脑油现货价格约为每吨37.00美元,对该炼厂而言其升水达到纪录水平.

此外,科威特石油公司(Kuwait Petroleum Corp;KPC)将2012年4月至2013年3月期间向中东按离岸价格(FOB)提出的全系列石脑油提炼报价下调1美元,至25美元,但仍处於记录水平.

但一些客户正在抵制,期望升水不超过20美元.

亚洲最大石脑油买家台塑正寻求标购3月中旬至4月初交付的石脑油,该公司近期买入约10万吨3月11-25日到港的石脑油.

汽油裂解价差扩大涨幅,升至五个交易日高位,得益於越南需求旺盛.

日本公开规格3月下半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨13.00美元至每吨1,029.00美元,为去年5月11日以来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK回升6.09美元,至每吨升水147.08美元,为2月1日以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.26美元,至每桶15.83美元,为上周四以来最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.78美元,至每桶10.41美元,为2月2日以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2012年3月石脑油NAF-1H-TYO 028.50/1029.5 1016.00 +13.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 112.12/112.22 110.73 +1.44

97号现货汽油GL97-SIN 132.60/132.70 130.40 +2.25

95号现货汽油GL95-SIN 129.95/130.05 128.50 +1.50

92号现货汽油GL92-SIN 127.95/128.05 126.30 +1.70

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 5.78/15.88 15.57 +0.26 (完)