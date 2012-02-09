〔美国热股〕杜邦早盘小涨,美国检察机构指控一中国公司窃取其机密

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透2月9日电---美国检察机构扩大一宗有关窃取杜邦(DuPont)(DD.N)行业机密的刑事诉讼,指控一家中国公司犯有商业间谍罪.[ID:nCN1378466]
杜邦周四早盘上涨0.27%,报51.79美元.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业