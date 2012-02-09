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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 02:04 BJT

〔表格〕美国财政部标售30年期公债得标利率为3.240%,投标倍数为2.47

路透华盛顿2月9日电---美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 3.240

中值 3.180

低值 3.000

价格/得标

价格 97.803940

高值得标比率 98.13%

投标倍数 2.47

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 16,000,020,400

总投标 39,498,767,500

竞争性投标得标 15,963,522,900

非竞争性投标得标 36,497,500

FED附加 1,950,884,900

初级市场交易商投标 27,031,000,000

初级市场交易商得标 8,952,073,000

直接投标 4,865,000,000

直接投标得标 2,354,000,000

间接投标 7,566,270,000

间接投标得标 4,657,449,900

发行细节

发行日 2012/02/15

到期日 2042/02/15

CUSIP码 912810QU5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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