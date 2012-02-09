〔欧洲汇市〕英镑将上涨,因英央行追加QE降低市场臆测且实质收益率上升

* 英镑兑美元和欧元持稳,此前英国央行宣布推出更多经济刺激举措

* 英国央行推出QE降低了市场对更多QE的臆测,这扶助英镑表现

* 风险胃纳改善及实质收益率上升可能进一步推高英镑

路透伦敦2月9日电---周四英镑得到支持,此前英国央行一如市场预期推出更多经济刺激举措,随着英国资产实质收益率攀升及英国再推出货币宽松政策的需要降低,英镑将可能进一步上扬.

英国央行周四投票决定将量化宽松规模提高500亿英镑,作为支撑经济计划的一部分.目前英国经济仍然面临滑入衰退的威胁.英国央行决定维持指标利率在纪录低点0.5%不变,并一如预期地表示将再购买500亿英镑的资产--主要是公债.[ID:nCN1380384]

交易商说,消息使一些臆测英国央行将推出750亿英镑刺激举措的投资者不得不扭转其空头头寸.

"英镑已在一段时间显示持续的韧力,且由於预期英国通胀在没有更多的经济刺激措施下将达到低於2%目标,情况再次看来有利英镑,"ETX Capital首席汇市交易商Richard Wiltshire说.

英国央行周四表示,最近的景气调查显示英国形势比较正面.如果不采取更多刺激措施,中期内通胀将低於2%的可能性较大.[ID:nCN1380494]

英镑兑美元GBP=D4升约0.005美元,至1.5880美元,高於英国央行公布利率决议前的1.5830美元.之後英镑缩减升幅,尾盘升0.2%,报1.5843美元.

"通胀下跌通常有利该国的货币,这将在英镑中体现,"德国商业银行汇市分析师Peter Kinsella说.

"自英国央行在去年11月增加买入资产後,英镑贸易加权指数一直攀升,"他说"值得注意是,随着英国通胀下降,英国(资产)实质收益率将继续上升,因而支持英镑."

在1600 GMT,英镑贸易加权指数=GBP报80.9,去年11月初为大约80.50.

不过分析师说,如果英国通胀下跌太快,英国央行需要推出更多宽松政策的需要或再次浮现.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.1%,报0.8388英镑,受助於希腊政治领导人就经济改革最终达成协议,确保该国将获得所需的新救助计划.

Kinsella说,欧元表现较佳,扶助欧元兑英镑短暂升至0.84英镑上方,但长期而言,欧元的升难以维持,鉴於於英国的撙节举措将继续支持英国AAA的主权评级.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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