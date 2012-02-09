〔英国债市〕英债期货下跌,因希腊协议及英央行的购债计划提振短期英债

路透伦敦2月9日电---英国公债期货周四下挫至两个月低位,因希腊将获得新救助计划迈进了一步,但短期英债上涨,此前英国央行称较之其之前的措施,央行最新的购债计划将倾向买入短债.

在布鲁塞尔举行的欧盟会议举行前不久,希腊政治领导人对一拖再拖的经济改革及撙节措施协议达成一致,为该国获得第二轮国际救助铺平道路.

3月英债期货FLGH2收跌51个跳动点,报114.58,此为两个月最低收位,且略高於日内低位114.51.可比德债FGBLH2收跌74个跳动点.

"英债下跌,部份原因由欧洲情势引发,"Lloyds策略师Eric Wand说.

英国央行意外表示,其最新推出的500亿英镑经济刺激措施将用来买入较短期英债,一如过去英国央行平均买入英债年期情况,消息令英债期货和长期现货英债承压.

10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)升2个基点,至2.23%,在1200 GMT英国央行宣布政策决议前,该合约收益率下跌约4个跳动点.形成对照的是,四年期英债GB4YT=RR收益率接近尾盘时下跌4个基点.

短期英债和长期英债走势南辕北辙的情况在更长期英债甚至更为明显,15年期英债GB15YT=RR收益率升10个基点.

分析师表示,过去一段时间英国央行难以找到愿意卖出长期英债的卖家,这意味着英国央行在其周度买入英债的操作中不得不以高於市价的水平买入长期英债.

长期英债供应相对稀少,且通常是养老基金和保险公司等持有这类长期英债,它们倾向持有其投资.

周五英国将公布生产者物价指数,料将显示通胀有所回落.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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