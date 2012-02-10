更正:〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低2.3%,因USDA报告令交易商出脱价差交易

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）

中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。