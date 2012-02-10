更正:〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低2.3%,因USDA报告令交易商出脱价差交易

欧洲已公布经济指标--2017/2/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(更正:因译文有误,将标题和内文第二段小麦期货跌幅更正为"2.3%".)
路透芝加哥2月9日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货连跌三天,盘中触及1月30日来最低水平,因在政府月度作物报告没有带来利多消息下,交易商出脱部份小麦/玉米价差交易.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收低2.3%,录得1月12日来最大单日跌幅,该天政府公布上一份作物报告.
3月小麦价格在其100天移动均线切入位6.41-5/8美元寻获支持.
美国农业部报告(USDA)将其2011/12作物年美国小麦最终库存预估从8.7亿蒲式耳下调至8.45亿蒲式耳,市场平均预估为8.67亿.
至於全球小麦最终库存,USDA预期小麦供应将达2.1310亿吨,高於1月时预估的2.1002亿吨,且高於分析师预期的2.08963亿吨.
USDA也表示,一周小麦出口为70.79万吨,高於预期的45万-65万吨.
交易商说,阿尔及利亚买入至少70万吨,且可能最多100万吨可选择来源地的磨制小麦,成本加运费介於每吨300-303美元.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收低14-3/4美分,报每蒲式耳6.46美元.
CBOT小麦预估成交量为167,147口.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)