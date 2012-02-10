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市场报道 | 2012年 2月 10日 星期五 10:09 BJT

更正:〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低2.3%,因USDA报告令交易商出脱价差交易

(更正:因译文有误,将标题和内文第二段小麦期货跌幅更正为"2.3%".)

路透芝加哥2月9日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货连跌三天,盘中触及1月30日来最低水平,因在政府月度作物报告没有带来利多消息下,交易商出脱部份小麦/玉米价差交易.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收低2.3%,录得1月12日来最大单日跌幅,该天政府公布上一份作物报告.

3月小麦价格在其100天移动均线切入位6.41-5/8美元寻获支持.

美国农业部报告(USDA)将其2011/12作物年美国小麦最终库存预估从8.7亿蒲式耳下调至8.45亿蒲式耳,市场平均预估为8.67亿.

至於全球小麦最终库存,USDA预期小麦供应将达2.1310亿吨,高於1月时预估的2.1002亿吨,且高於分析师预期的2.08963亿吨.

USDA也表示,一周小麦出口为70.79万吨,高於预期的45万-65万吨.

交易商说,阿尔及利亚买入至少70万吨,且可能最多100万吨可选择来源地的磨制小麦,成本加运费介於每吨300-303美元.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收低14-3/4美分,报每蒲式耳6.46美元.

CBOT小麦预估成交量为167,147口.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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