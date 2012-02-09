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债券 | 2012年 2月 10日 星期五 04:48 BJT

〔美国基金〕2月8日当周货币市场基金减少8.2亿美元--ICI

路透2月9日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至2月8日当周,美国货币市场共同基金总资产减少8.2亿美元,至2.657万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加5,000万美元,应税非政府货币市场基金资产减少8.1亿美元,免税基金减少7,000万美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少10.6亿美元至9,254.8亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加2.8亿美元,至1,944.8亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少16.3亿美元至5,357.5亿美元.免税基金资产增加2.9亿美元至1,952.6亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加2.4亿美元至1.731万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少2.3亿美元至7,297.2亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加8.2亿美元至9,054.8亿美元.免税基金资产减少3.5亿美元,至959.1亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 利棣儿;审校 李军

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