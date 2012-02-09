〔美国基金〕2月8日当周货币市场基金减少8.2亿美元--ICI

背景资料：中国证监会近期出台新政策一览
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透2月9日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至2月8日当周,美国货币市场共同基金总资产减少8.2亿美元,至2.657万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产增加5,000万美元,应税非政府货币市场基金资产减少8.1亿美元,免税基金减少7,000万美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少10.6亿美元至9,254.8亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加2.8亿美元,至1,944.8亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少16.3亿美元至5,357.5亿美元.免税基金资产增加2.9亿美元至1,952.6亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加2.4亿美元至1.731万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少2.3亿美元至7,297.2亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加8.2亿美元至9,054.8亿美元.免税基金资产减少3.5亿美元,至959.1亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
浏览基金方面的相关新闻,请点选[FUND-CMN]
参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)
--编译 利棣儿;审校 李军
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)