〔全球金市〕金价下跌,因技术面抛售抵销希腊达成协议憧憬

* 黄金反弹失败,受技术面抛售拖累走低
* 分析师警告若欧债危机恶化,黄金恐将回落
* 黄金的MACD技术指标预示,其正失去上涨动能
* 市场关注:周五美国将公布消费者信心指数
路透纽约/伦敦2月9日电---黄金价格周四下跌,受累于技术面抛售压力,以及欧债忧虑挥之不去扑灭了希腊财政撙节措施达成一致後开启的金价涨势.
在金价未能突破每盎司1,750美元后,期金加速下跌.1,750美元是12月初期金高位,也是最近三个交易日的技术阻力位.
分析师称,缺乏具体措施来避免灾难性的希腊债务违约,以及欧元区主要经济体存在经济不确定性,恐将对金价持续施压.
"我们仍对贵金属保持一些谨慎,因为在希腊谈判正酣之际,可能出现'传闻出现时买入,消息证实时卖出'之类的反应."INTL FCStone金属分析师Edward Meir指出.
1931GMT,现货金XAU=跌0.3%,至每盎司1,728.84美元.
美国4月期金GCJ2结算价上涨9.90美元,报每盎司1,741.20美元.
成交量比30日均值低20%左右,但符合近期交投状况.
本周金价走势反复震荡,因围绕希腊援助计划的乐观情绪,被德国、法国和意大利经济放缓的迹象所抵销.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)上月称,将在至少2014年底前维持利率在近零水平;欧洲央行(ECB)维持利率在纪录低位,增加了黄金对抗通胀的吸引力,令黄金收到支撑.
Merlin Securities首席市场策略师Rick Bensignor称,从技术图表看,金价在12月高位附近停滞,且乖离率的移动平均值(MACD)显示,黄金正丧失在近期上攻的动能.
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浏览黄金的MACD技术图表,请点选:(r.reuters.com/han56s)
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"金价并不看跌,但MACD显示其加速度已经下滑,"Bensignor说.
金价今年已累计扬升逾10%,最近六周的涨幅超过200美元.
其他金属方面,现货银XAG=下挫0.4%,至每盎司33.84美元.白银一直是今年领涨的商品之一,今年以来涨幅超过20%.
现货铂金(白金)XPT=下跌0.4%,至每盎司1,654.49美元;现货钯金XPD=亦下滑0.4%,报每盎司707.47美元.
铂金和黄金的贴水缩窄至每盎司80美元左右,低於今年初的逾200美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX 4月黄金期货 1741.20 9.90 0.6 1728.10 1755.50 146,478
COMEX 3月白银期货 33.917 0.213 0.6 33.675 34.450 44,132
COMEX 4月铂金期货 1667.60 -0.50 0.0 1656.10 1674.00 6,759
COMEX 3月钯金期货 711.30 -4.60 -0.6 708.75 718.65 2,602
现货金 XAU= 1728.84 -4.55 -0.3 1726.30 1751.40
现货银 XAG= 33.840 -0.120 -0.4 33.690 34.400
现货铂金 XPT= 1654.49 -6.00 -0.4 1657.00 1668.00
现货钯金 XPD= 707.47 -3.03 -0.4 710.00 715.72
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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