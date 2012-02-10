〔欧洲股市〕录得1月迄今最高单日跌幅,此前希腊问题再度出现新变数

* FTSEurofirst 300指数收低0.9%

* 本周录得约两个月来最大单周跌幅

* 希腊股市领跌,该国协议悬而未决打击投资者信心

* 银行和矿业股扭转近期升势

路透伦敦2月10日电---欧洲股市周五录得1月迄今最大单日跌幅,投资者出脱银行类股,因希腊确保国际救援资金和避免无序违约的努力出现新变数.

在希腊协议磋商经历数周的角力与变化之後,希腊政治领袖周四对一系列的改革措施达成一致,以此满足救助方的要求,这引发全球市场上扬.达成协议看似近乎是稳操胜券的事情.

但隔夜时欧元区各国财长告知雅典政府需有实质行动,希腊问题再次出现波折.周五时,希腊极右翼党派也拒绝投票支持公众极之反感的撙节措施.

"希腊的故事节外生枝.市场已在某种程度上消化了希腊问题能够解决.因此如果无序违约的可能性有所增加,那麽这将会令市场承压."ING Investment Management策略部主管Valentijn van Nieuwenhuijzen称.

"(市场的)首先反应是全面的逆转操作--卖出过去六周表现出色的个股."

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.9%,报1,064.05点,自本周稍早触及的六个月高位1,080点回落.该指数本周下跌1.2%,为约两个月最大单周跌幅.

周五希腊股市.ATG跌幅最大,劲跌3.2%.

英国富时100指数.FTSE收低0.73%,报5,852.39点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌1.41%,报6,692.96点;法国CAC-40指数.FCHI收低1.51%,报3,373.14点.

周五银行股.SX7P跌幅居前,下跌2.5%,因投资者担心银行在欧元区主权债的敞口.银行股自年初累计上涨19%,同期FTSEurofirst 300指数升7%.

中国海关公布的数据显示,1月进口同比大幅下降15.3%,远低於路透调查中值增长0.5%,创2009年8月来最低水平.[ID:nCN1373348][ID:nCN1382100]消息令矿业股下跌.

STOXX欧洲600基本资源类指数.SXPP下挫2.1%,该指数在过去一个月累计上涨约12%.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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