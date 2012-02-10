〔欧元债市〕德国公债反弹,因希腊援助计划受挫

路透伦敦2月10日电---德国公债周五反弹,因希腊新出现的政治闹剧恐将威胁该国获得关键性援助的进展,从而打击较高风险公债,令市场情绪被希腊情势所左右.
作为希腊获得1,300亿欧元援助的条件,该国同意实施撙节措施的希望在周五遭受挫折,因希腊联合政府中实力较弱的极右翼人民党表示,将不会在关键性的周日议会投票中赞成上述撙节措施.
在希腊联合政府极右翼政党领导人宣布将不会投票支持撙节方案後,指标德国公债和意大利、西班牙公债利差立即走阔.
西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB升19个基点,至5.4%的高位;可比意大利公债收益率IT10YT=TWEB扬升16基点,至5.65%.
分析师称,若希腊议会投票顺利,可能给欧元区二线国家债券带来一些宽慰,并推动10年期德债收益率回升至2%上方.但由於希腊屡次不兑现承诺令投资者谨慎,市场的冒险情绪难以持续.
德债期货FGBLH2周五上涨超过1个大点,触及日高138.58.此举几乎收复本周投资者涌向风险资产带来的跌幅,令该合约与上周五收盘水平几乎持平.
尽管风险资产普遍承压,葡萄牙公债收益率逆市下跌81基点,令10年期葡萄牙公债收益率PT10YT=TWEB回落至12.6%.
下周欧元区将大举发售债券,总计发债规模达250亿欧元,这可能增加西班牙和意大利公债收益率在标售前的上涨动能.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>