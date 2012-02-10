美国各类经济指标总览--2012/2/10

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
美国商务部周五公布:美国12月贸易逆差为488亿美元(市场预估为逆差480亿),11月修正後为逆差470.6亿美元(前值为逆差475.5亿).[ID:nCN1383270]
美国财政部周五公布,1月预算赤字从2011年的498亿美元下降至274亿美元,部分因今年1月1日为周日,一些通常在1月支付的款项提前到12月底支付.美国2012年财年首四个月(从去年10月1日算起)预算赤字为3,491亿美元,2011财年同期为赤字4,188亿美元.[ID:nCN1383624]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(1月) 8.5(12月)
非农业就业岗位(万) 增加24.3(1月) 增加20.3(12月修正值)
平均时薪(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(12月) 持平(11月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(11月) +0.1(10月)
实质所得(%) +0.1(12月) +0.2(11月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.1(12月) +0.3(11月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.3(12月) +0.1(11月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.8(第四季初值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.4(第四季初值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +0.1(12月) +0.4(11月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差488(12月) 逆差470.6(11月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 0.4(12月) -0.3(11月修正值)
产能利用率(%) 78.1(12月) 77.8(11月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.8(2月4日当周) 37.3(1月28日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字274(1月) 赤字859.7(12月)
领先指标(%) +0.4(12月) +0.2(11月修正值)
个人所得(%) +0.5(12月) +0.1(11月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(12月) 持平(11月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加193.1(12月) 增加203.8(11月修正值)
企业库存(%) +0.3(11月) +0.8(10月修正值)
建筑支出(%) +1.5(12月) +0.4(11月修正值)
消费者信心 61.1(1月) 64.8(12月修正值)
房屋开工(万户) 65.7(12月) 68.5(11月)
建筑许可(万户) 67.1(12月修正值) 68.0(11月修正值)
成屋销售(万户) 461(12月) 439(11月修正值)
新屋销售(万户) 30.7(12月) 31.4(11月修正值)
工厂订单(%) +1.1(12月) +2.2(11月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +3.0(12月) +4.3(11月修正值)
供应管理协会非制造业指数 56.8(1月) 53.0(12月)
供应管理协会制造业指数 54.1(1月) 53.1(12月)
趸售(批发)库存(%) +1.0(12月) 持平(11月修正值)
进口物价(%) -0.1(12月) 0.8(11月修正值)
出口物价(%) -0.5(12月) 0.1(11月修正值)
单位劳工成本(%) +1.2(第四季初值) -2.1(第三季修正值)
非农业生产率(%) +0.7(第四季初值) +1.9(第三季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值)(完)
--整理 王洋/利棣儿;审校 李军
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