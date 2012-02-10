〔纽约期市〕可可期货下挫4%至一个月低位,市场再次担心宏观因素

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透纽约/伦敦2月10日电---美国可可期货周五连跌三天,劲跌4%至一个月低点,因希腊债务协议久拖不决重燃投资人担忧欧元区危机,引发大量价差交易及多头结清头寸.
"希腊问题造成宏观压力,"Country Hedging分析师Sterling Smith说.
分析师说,当美国可可跌至其40天和50天移动均线下方,市场也承受技术压力.
股市和欧元下滑,因希腊推行撙节举措的最新努力遇到挫折.
洲际交易所(ICE)-5月可可期货CCK2劲跌83美元,或3.7%,收报每吨2,161美元.伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货LCCK2下滑44英镑,或约3%,收报每吨1,424英镑.
周四纽约5月合约跌至切入位在2,253美元的40天移动均线下方,引发大量卖盘.
交易员注意3月罗布斯塔咖啡合约较5月合约LRC-1=R的溢价进展,最大的罗布斯塔咖啡种植国越南出口缓慢造成溢价.
5月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上升4美元,收报每吨1,934美元.但洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌0.85美分,收报每磅2.174美元.
交易员称,和期权有关的买盘,加上基金回补空头,推动近月合约由周四的贴水转为每吨升水53美元.
ICE-3月原糖期货SBc1升0.14美分,收报每磅24.67美分.伦敦3月白糖期货LSUH2跌2.60美元,收於每吨650.70美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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