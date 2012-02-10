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市场报道 | 2012年 2月 11日 星期六 06:17 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美元大涨

路透2月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,因美元大涨,油价、金价和股市下挫.

欧元兑美元在纽约汇市挫至日低,因投资人继续考量希腊无序违约的风险.希腊新闻社报导,联盟政府极右翼党派部长已经向总理提交了辞呈.

美国农业部周五称,民间出口商报称向埃及出口了24万吨美国玉米,向中国出口了12万吨美国大豆,都是在本作物销售年度交运.

奥瑞金(SEED.O)董事长韩庚辰称,预计中国政府将在2013年批准其转基因玉米投产.

3月合约跌穿了切入位在6.32-3/4美元的100日移动均线的关键支撑位,下一主要支撑位在50日移动均线切入位6.21-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)在44.

CBOT-3月玉米期货合约CH2下挫5-1/4美分,报蒲式耳6.31-3/4美元.

今日玉米成交量预估为322,567口.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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