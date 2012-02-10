〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因美元大涨

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,因美元大涨,油价、金价和股市下挫.
欧元兑美元在纽约汇市挫至日低,因投资人继续考量希腊无序违约的风险.希腊新闻社报导,联盟政府极右翼党派部长已经向总理提交了辞呈.
美国农业部周五称,民间出口商报称向埃及出口了24万吨美国玉米,向中国出口了12万吨美国大豆,都是在本作物销售年度交运.
奥瑞金(SEED.O)董事长韩庚辰称,预计中国政府将在2013年批准其转基因玉米投产.
3月合约跌穿了切入位在6.32-3/4美元的100日移动均线的关键支撑位,下一主要支撑位在50日移动均线切入位6.21-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)在44.
CBOT-3月玉米期货合约CH2下挫5-1/4美分,报蒲式耳6.31-3/4美元.
今日玉米成交量预估为322,567口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)