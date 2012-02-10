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市场报道 | 2012年 2月 11日 星期六 06:17 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连跌四天,本周收低终止连涨三周态势

路透芝加哥2月10日电---美国小麦期货周五下跌,芝加哥期货交易所(CBOT)指标软红冬麦合约领跌,下挫2.6%,交易商称因美元走强和全球供给充裕带来压力.

CBOT小麦价格周五触及两周半低位,本周收低4.8%.近月合约连跌四天.本周下挫终结了此前连续三周上涨.

指标CBOT-3月小麦期货WH2盘中跌穿40日移动均线,这是关键的技术支撑位.

Commodity Weather Group气象学者Joel Widenor称,美国大平原周末将迎来寒流,令部分硬红冬麦生长地区的作物受冻死威胁,不过最寒冷的地区的地面积雪可能保护作物.

市场消息人士称,英国饲料小麦持续涌入美国,在英格兰东海岸一港口将在下周至10天装运大约5万吨小麦船货.客户预计将是美国东海岸的一家饲料加工厂.

欧洲交易商表示,韩国买入5.5万吨5月交付的产地可选饲料级小麦,运费加成本是每吨299.99美元.

指标CBOT-3月小麦期货WH2大跌16美分,报每蒲式耳6.30美元.

CBOT小麦预估成交量为143,884口.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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