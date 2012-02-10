〔纽约期市〕ICE期棉收升,因有贸易买盘及疑似棉花加工商买盘

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透纽约2月10日电---棉花期货周五收升,分析师说,因有贸易买盘及疑似棉花加工商的买盘,这抵销了上日政府作物报告的利空数据对早盘带来的压力.
洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收升0.23美分,收报每磅90.61美分,盘中交投区间在89.99-91.46美分.
"有棉花加工商定价,这是棉花市场趋稳的第一个迹象,"独立棉花分析师Mike Stevens说.
昨日美国农业部(USDA)公布的月度供需报告对棉花市场带来利空影响,周五早盘投资者跟进卖出,令棉花价格早盘下滑.
周六,市场将关注美国棉花协会(NCC)公布的本年度棉花种植调查.该报告通常在周五公布,但这次推迟一天.
汤森路透在1月进行的调查显示,美国农场主料将把2012年棉花种植面积减少约10%至近12%之间,至约1,300.2万-1,324.2万公顷.
ICE Futures数据显示,截止2月9日,棉花未平仓合约增至193,308口,此为去年4月中来最高.
汤森路透数据显示,周五成交量超过31,000口,较30天均值高出超过一倍.
交易所数据显示,周四成交量触及66,008口,为2011年2月中来最高.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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