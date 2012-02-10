〔金属期市〕期铜下跌,因希腊援助受阻拖累欧元走低

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 期铜本周累计下跌1%
* 铜价挫跌至200日移动均线附近
* 中国1月铜进口下降18.7%,受春节假期影响
* 印尼禁止部分未加工金属出口
路透纽约/伦敦2月10日电---期铜周五脱离上日触及的五个月高位,录得1月初以来首个周度跌幅,因希腊金融援助谈判一再拖延引发普遍的避险浪潮.
希腊援助计划看来变得渺茫之後,期铜周五挫跌3%,成为汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB19个商品中的领跌品种之一,追随全球股市和欧元跌势,并忽略较为稳健的中国进口数据.
希腊总理帕帕季莫斯联合政府中实力最弱的极右翼人民党领导人George Karatzaferis表示,将不会投票赞成撙节措施.该措施是希腊获得1,300亿欧元援助以避免3月份违约需要接受的条件.
希腊局势的不确定性引发一波期铜的获利了结,脱离铜价跌至重要的移动均线支撑位附近,导致一些市场分析师也弄不清楚获利回吐的跌幅仅是如此,或是拉开了更多跌幅的序幕.
"我们仍坚定看多铜市,尽管今天早盘铜价从周四收盘水平回落,他们依然清晰显示看涨形态,其趋势显然依旧是'从左下方至右上方',"Dennis Gartman在周五Gartman信函中写道.
但其他分析师不太乐观.
"从两天的收盘看,每吨8,679美元(或每磅3.94美元)的近期阻力位仍未有效突破,因此期铜市场仍将其视作顶部,"INTL FCStone金属分析师Edward Meir认为.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3挫跌275美元,或3.14%,收报每吨8,485美元,脱离周四高位8,765美元,後者为去年9月16日以来最高水准.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2跌11.65美分,或3%,报每磅3.8620美元,接近3.8515-3.9785美元交投区间的底部.该合约周四触及五个月高位3.9895美元.
由於投资者对期铜近期涨幅获利套现,成交量放大.根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量超过82,717口,较30天均值高出67%.
周四,COMEX期铜成交量创新纪录达109,426口.
伦敦和纽约期铜周五下挫後,均跌至各自200日移动均线的重要支撑位附近.
"若期铜收盘跌破200日移动均线,且持守甚至跌破3.80美元,期铜可能出现较大幅度的回调,导致铜价回落至3.50美元左右,"ApexFutures.com副总裁Craig Ross指出.
"但目前,预料铜价不会大幅下挫并对多头构成过大打击."
渣打银行分析师Daniel Smith表示赞同,预测未来几周铜价可能升至9,000美元.
中国海关总署周五公布,今年1月未锻造铜及铜材进口413,964吨,较12月纪录高位下降18.7%,但这并未激起市场对全球最大铜消费国中国需求的担忧.由於很多中国工厂在1月下旬的一周春节假期关门,铜进口下滑符合市场预期,进口量超过40万吨仍预示需求稳健.[ID:nCN1382274]
周五数据显示,LME铜库存进一步减少850吨,至312,750吨.
其他金属方面,期锡CMSN3跌355美元,或1.4%,收报每吨25,045美元.
全球最大锡出口国印度尼西亚公布,将以2014年开始禁止一些未加工金属出口,包括铜,镍,锡,铝土矿和锌等.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9