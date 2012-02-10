〔金属期市〕期铜下跌,因希腊援助受阻拖累欧元走低

* 期铜本周累计下跌1%

* 铜价挫跌至200日移动均线附近

* 中国1月铜进口下降18.7%,受春节假期影响

* 印尼禁止部分未加工金属出口

路透纽约/伦敦2月10日电---期铜周五脱离上日触及的五个月高位,录得1月初以来首个周度跌幅,因希腊金融援助谈判一再拖延引发普遍的避险浪潮.

希腊援助计划看来变得渺茫之後,期铜周五挫跌3%,成为汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB19个商品中的领跌品种之一,追随全球股市和欧元跌势,并忽略较为稳健的中国进口数据.

希腊总理帕帕季莫斯联合政府中实力最弱的极右翼人民党领导人George Karatzaferis表示,将不会投票赞成撙节措施.该措施是希腊获得1,300亿欧元援助以避免3月份违约需要接受的条件.

希腊局势的不确定性引发一波期铜的获利了结,脱离铜价跌至重要的移动均线支撑位附近,导致一些市场分析师也弄不清楚获利回吐的跌幅仅是如此,或是拉开了更多跌幅的序幕.

"我们仍坚定看多铜市,尽管今天早盘铜价从周四收盘水平回落,他们依然清晰显示看涨形态,其趋势显然依旧是'从左下方至右上方',"Dennis Gartman在周五Gartman信函中写道.

但其他分析师不太乐观.

"从两天的收盘看,每吨8,679美元(或每磅3.94美元)的近期阻力位仍未有效突破,因此期铜市场仍将其视作顶部,"INTL FCStone金属分析师Edward Meir认为.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3挫跌275美元,或3.14%,收报每吨8,485美元,脱离周四高位8,765美元,後者为去年9月16日以来最高水准.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2跌11.65美分,或3%,报每磅3.8620美元,接近3.8515-3.9785美元交投区间的底部.该合约周四触及五个月高位3.9895美元.

由於投资者对期铜近期涨幅获利套现,成交量放大.根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量超过82,717口,较30天均值高出67%.

周四,COMEX期铜成交量创新纪录达109,426口.

伦敦和纽约期铜周五下挫後,均跌至各自200日移动均线的重要支撑位附近.

"若期铜收盘跌破200日移动均线,且持守甚至跌破3.80美元,期铜可能出现较大幅度的回调,导致铜价回落至3.50美元左右,"ApexFutures.com副总裁Craig Ross指出.

"但目前,预料铜价不会大幅下挫并对多头构成过大打击."

渣打银行分析师Daniel Smith表示赞同,预测未来几周铜价可能升至9,000美元.

中国海关总署周五公布,今年1月未锻造铜及铜材进口413,964吨,较12月纪录高位下降18.7%,但这并未激起市场对全球最大铜消费国中国需求的担忧.由於很多中国工厂在1月下旬的一周春节假期关门,铜进口下滑符合市场预期,进口量超过40万吨仍预示需求稳健.[ID:nCN1382274]

周五数据显示,LME铜库存进一步减少850吨,至312,750吨.

其他金属方面,期锡CMSN3跌355美元,或1.4%,收报每吨25,045美元.

全球最大锡出口国印度尼西亚公布,将以2014年开始禁止一些未加工金属出口,包括铜,镍,锡,铝土矿和锌等.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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