〔全球金市〕金价走低,因希腊救援谈判陷入停顿

* 欧洲忧虑引发的普遍避险情绪令股市和黄金承压

* 黄金录得12月初以来的首次两周连跌

* 黄金在周线技术图表上守住重要支撑位,为看涨信号

* 市场关注:周二美国将公布零售销售

路透纽约/伦敦2月10日电---金价周五下跌,追随欧元和美国股市的跌势,因围绕希腊救援方案谈判的不确定性导致投资者抛售黄金和保留现金.

金价录得连续第二周下跌,这源於缺乏具体措施来避免希腊债务违约的灾难性後果拖累金价下挫,超过了美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持近零利率长期前景引发本周稍早的涨幅.

技术支撑提振金价盘中脱离两周低位,但希腊工人罢工和希腊政府迄今未能在获得援助上作出决定,令金融市场普遍承压.

"在金融市场可能面临危险的情况下,投资者或许需要一些现金来缓冲希腊债务违约等潜在冲击,"道明证券商品策略主管Bart Melek指出.

"他们可能出脱黄金和其他资产以换取现金,"Melek并称.

1949GMT,现货金XAU=跌0.9%,至1,715.99美元,稍早触及1,703.69美元的低位.

美国4月期金GCJ2结算价下挫15.90美元,报每盎司1,725.30美元,成交量与30日均值大体齐平,有望成为本周的最大成交量.

黄金跌幅有限,得益於流动性改善.此前美国最大的期货交易所运营商--芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)降低黄金、白银和铂金(白金)等商品合约的交易保证金.

避险情绪拖累股市,原油和铜等工业商品下跌,因投资者青睐美国公债作为避风港,推动美元兑欧元走高.

分析师称,今年以来黄金累计涨幅近10%,特别是可能传出与欧债危机相关的不利消息,令金价容易出现回调.

金价本周累计下滑0.5%,为去年12月以来首次连续两周下跌,且周五是黄金的连续第三日走低.

CitiFX称,黄金前景依然看涨,因其持守在55日移动均线切入位,2011年9月低点和长期通道底线上方.若金价突破每盎司1,802美元,可能预示将升向2,070美元的纪录水平.

现货银XAG=下挫1.2%,至每盎司33.46美元;现货铂金XPT=下跌0.99美元,至每盎司1,651美元;现货钯金XPD=下滑1.3美元,报每盎司697.35美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1725.30 -15.90 -0.9 1706.40 1737.20 162,773

COMEX 3月白银期货 33.604 -0.313 -0.9 33.170 34.060 44,709

COMEX 4月铂金期货 1659.80 -7.80 -0.5 1631.80 1663.40 6,594

COMEX 3月钯金期货 703.05 -8.25 -1.2 694.60 711.10 3,176

现货金 XAU= 1715.99 -15.01 -0.9 1705.15 1734.35

现货银 XAG= 33.460 -0.420 -1.2 33.220 34.030

现货铂金 XPT= 1651.00 -0.99 -0.1 1635.00 1657.00

现货钯金 XPD= 697.35 -9.40 -1.3 697.00 709.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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