〔希腊政经〕内阁批准3.25亿欧元额外撙节举措,为达成援助协议铺路

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透雅典2月18日电---希腊内阁周六批准了欧盟/国际货币基金组织(IMF)所要求的最後部分撙节举措,这提升了下周达成希腊援助协议以避免无序违约的可能性.采取撙节措施是欧盟/IMF对1,300亿欧元援金所设条件.
在希腊政府上周宣布额外节支计划的细节後,内阁的批准主要是形式流程.新增的预算节支与公共部门薪资削减规模达3.25亿欧元.
围绕希腊未来几年能否将巨额债务降至可控水平,外界仍有质疑.欧元区一些官员警告,周一的欧元区会议达成协议的机率仅稍高於50%.
"3.25亿欧元的措施得到一致通过."一位未具名的内阁部长表示.这3.25亿欧元的节支措施是33亿欧元一揽子节支方案的一部分,这些方案已在雅典引发骚乱.
希腊一名政府官员称,内阁亦已同意在3月8日前启动民间债权人债务互换计划,目标是在3月11日前完成.根据债务互换计划,债权人将对所持希腊债券接受70%的价值扣减.
在经历数月的激烈磋商後,对周一会议达成援助协议的希望已经升温.希腊需得到这笔援助,方能在3月20日大规模债务到期时避免违约.
"希腊人民已经竭心尽力,我们决心履行我们的承诺."希腊公共秩序部长Christos Papoutsis表示.
据意大利总理蒙堤办公室称,德国总理梅克尔、蒙堤与希腊总理帕帕季莫斯上周五均对达成希腊协议表达了乐观情绪.
但欧元集团主席贾克明确表示,仍然亟需制定一套计划,使希腊债务水平重回正轨.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
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