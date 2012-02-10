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市场报道 | 2012年 2月 11日 星期六 05:58 BJT

〔纽约汇市〕欧元下跌,因市场等候希腊各方对救援方案的措辞

* 希腊极右翼领导人称,无法支持援助方案

* 欧元区财长期望希腊作出更多承诺

* 澳元下跌,受澳洲央行鸽派声明打压

* 汇市投机者最新一周减少美元押注

路透纽约2月10日电---欧元周五下跌,因希腊极右翼领导人拒绝支持援助方案,再度引发市场担忧希腊恐将面临债务无序违约.

欧元的下周走势将取决於希腊的消息面,以及是否该国顺利获得第二笔援助,周三的欧元集团会议似乎至关重要.

周五市场的悲观论调与上日的乐观情绪大相径庭,围绕希腊达成协议的乐观看法提振欧元兑美元周四升至八周高位.每天市场情绪的急剧摇摆基本限制了最近几周的汇率市场,导致欧元在狭窄区间内徘徊,最新的重大消息主导其涨跌方向.

希腊的政治领导人周四就激进的撙节措施达成期待已久的协议,而撙节措施是希腊获得第二笔援助资金的必要前提;此外,希腊与民间债券持有人即将敲定债务互换协议.

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