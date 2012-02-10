〔纽约汇市〕欧元下跌,因市场等候希腊各方对救援方案的措辞

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 希腊极右翼领导人称,无法支持援助方案
* 欧元区财长期望希腊作出更多承诺
* 澳元下跌,受澳洲央行鸽派声明打压
* 汇市投机者最新一周减少美元押注
路透纽约2月10日电---欧元周五下跌,因希腊极右翼领导人拒绝支持援助方案,再度引发市场担忧希腊恐将面临债务无序违约.
欧元的下周走势将取决於希腊的消息面,以及是否该国顺利获得第二笔援助,周三的欧元集团会议似乎至关重要.
周五市场的悲观论调与上日的乐观情绪大相径庭,围绕希腊达成协议的乐观看法提振欧元兑美元周四升至八周高位.每天市场情绪的急剧摇摆基本限制了最近几周的汇率市场,导致欧元在狭窄区间内徘徊,最新的重大消息主导其涨跌方向.
希腊的政治领导人周四就激进的撙节措施达成期待已久的协议,而撙节措施是希腊获得第二笔援助资金的必要前提;此外,希腊与民间债券持有人即将敲定债务互换协议.
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)