〔加拿大股市〕下滑,希腊问题重燃打压大宗商品类股

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透多伦多2月9日电---加拿大股市周五跌至两周低位,并录得八周来首个单周下挫,因市场愈发担心希腊债务救助协议是否能得到欧洲批准.
这种忧虑引发商品价格和全球股市下跌.多伦多矿业类股下挫1.2%,因黄金和基本金属价格下跌.矿商个股中,Teck ResourcesTCKb.TO下跌1.4%至40.24加元.Barrick Gold(ABX.TO)跌1.3%至48.25加元.
原油和天然气股中,Canadian Natural Resources(CNQ.TO)下挫1.4%至37.75加元.Suncor Energy(SU.TO)跌2.1%,报33.87加元,之前原油价格因欧洲忧虑重燃而下跌.国际能源署(IEA)出於全球经济疲弱原因,连续第六个月下调原油需求预估也带来压力.多伦多指数中,能源类股下跌1.3%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低108.52点,或0.87%,至12,389.42点,十大类股全部下跌.该指数盘中一度跌至12,328.92点,是1月25日迄今最低.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)