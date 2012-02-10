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市场报道 | 2012年 2月 11日 星期六 06:12 BJT

〔加拿大股市〕下滑,希腊问题重燃打压大宗商品类股

路透多伦多2月9日电---加拿大股市周五跌至两周低位,并录得八周来首个单周下挫,因市场愈发担心希腊债务救助协议是否能得到欧洲批准.

这种忧虑引发商品价格和全球股市下跌.多伦多矿业类股下挫1.2%,因黄金和基本金属价格下跌.矿商个股中,Teck ResourcesTCKb.TO下跌1.4%至40.24加元.Barrick Gold(ABX.TO)跌1.3%至48.25加元.

原油和天然气股中,Canadian Natural Resources(CNQ.TO)下挫1.4%至37.75加元.Suncor Energy(SU.TO)跌2.1%,报33.87加元,之前原油价格因欧洲忧虑重燃而下跌.国际能源署(IEA)出於全球经济疲弱原因,连续第六个月下调原油需求预估也带来压力.多伦多指数中,能源类股下跌1.3%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低108.52点,或0.87%,至12,389.42点,十大类股全部下跌.该指数盘中一度跌至12,328.92点,是1月25日迄今最低.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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