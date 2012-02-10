〔美国股市〕ADR收低,因忧虑希腊及Petrobras下挫

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透纽约2月10日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,希腊协议再遇挫折,打压银行股,且油业巨头Petrobras因业绩疲弱而下挫.
希腊的政治领导人周四就激进的撙节措施达成期待已久的协议,而撙节措施是希腊获得第二笔援助资金的必要前提;此外,希腊与民间债券持有人即将敲定债务互换协议.
不过希腊极右翼党派LAOS党领袖George Karatzaferis周五表示,拒绝投票支持该协议.有关该国政府官员因反对救助协议而辞职的消息加重了担忧.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌1.84%.标普500指数.SPX跌0.69%.
汇丰控股HBC.N跌2.25%,报43.94美元,瑞信(CS.N)跌3.69%,报25.82美元,德意志银行(DB.N)跌4.91%,报44.13美元.
在美国上市的Petrobras(PBR.N)重挫7.56%,报29.57美元,此前该公司公布的第四季获利远低於预期.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下滑1.54%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS跌2.22%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA挫跌2.44%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9