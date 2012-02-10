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亚洲 | 2012年 2月 11日 星期六 06:40 BJT

〔美国股市〕ADR收低,因忧虑希腊及Petrobras下挫

路透纽约2月10日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,希腊协议再遇挫折,打压银行股,且油业巨头Petrobras因业绩疲弱而下挫.

希腊的政治领导人周四就激进的撙节措施达成期待已久的协议,而撙节措施是希腊获得第二笔援助资金的必要前提;此外,希腊与民间债券持有人即将敲定债务互换协议.

不过希腊极右翼党派LAOS党领袖George Karatzaferis周五表示,拒绝投票支持该协议.有关该国政府官员因反对救助协议而辞职的消息加重了担忧.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌1.84%.标普500指数.SPX跌0.69%.

汇丰控股HBC.N跌2.25%,报43.94美元,瑞信(CS.N)跌3.69%,报25.82美元,德意志银行(DB.N)跌4.91%,报44.13美元.

在美国上市的Petrobras(PBR.N)重挫7.56%,报29.57美元,此前该公司公布的第四季获利远低於预期.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR下滑1.54%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS跌2.22%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA挫跌2.44%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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