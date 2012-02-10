〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因希腊情势和石油需求忧虑

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透纽约2月10日电---美国原油期货周五下滑,四个交易日来首见,此前希腊极右翼党派拒绝支持撙节措施,挫伤该国确保欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助方案避免违约的努力.
但市场收盘後,希腊政府官员表示,内阁通过了欧盟/IMF救助方案要求的改革法案草案,周日议会将举行投票,令该国不会陷入违约的希望犹存.
稍早,欧元兑美元下滑,美股走软,因希腊债务协商再遇阻力令投资人失望,投资人缩减原油和其他风险商品资产的仓位.
国际能源署(IEA)下调今年全球石油需求增长预估,以及显示本月美国消费者信心降低的报告都令原油期货承压.
本周原油期货收高.
"市场看来在消化最坏的情况,包括欧元/美元进一步下滑,跌穿1.30美元区域."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.
纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油CLH2下滑1.17美元,或1.17%,结算价报每桶98.67美元,本周近月原油期货升0.83美元或0.85%.
伦敦ICE布兰特原油期货LCOH2收报117.31美元,跌1.28美元或1.08%,结束八日连涨.本周上涨2.73美元,或2.38%.
布兰特原油期货较美国原油期货的升水由周四收盘的18.75小幅缩窄至18.64美元.
NYMEX-3月RBOB汽油期货RBH2收报2.9749美元,大跌3.79美分或1.26%.本周该合约反弹6.05美分或2.08%.
NYMEX-3月取暖油期货HOH2收报每加仑3.1821美元,跌2.64美分或0.82%,本周该合约涨6.77美分或2.17%.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
3月原油 98.67 -1.17 -1.2% 97.32 99.89 275,469 295,425
4月原油 99.03 -1.21 -1.2% 97.73 100.21 92,351 103,679
3月RBOB汽油 2.9749 -0.0379 -1.3% 2.9607 3.0150 46,309 50,553
4月RBOB汽油 3.1224 -0.0298 -1.0% 3.1000 3.1518 33,135 36,170
3月取暖油 3.1821 -0.0264 -0.8% 3.1751 3.22 56,143 59,174
4月取暖油 3.1577 -0.0242 -0.8% 3.1470 3.1917 28,982 33,162
ICE合约
3月布兰特 117.31 -1.28 -1.1% 116.29 118.61 164,146 189,772
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 589,933 669,719 648,370 1,481,590 -7,661
汽油 145,140 138,313 138,092 340,564 2,430
取暖油 138,770 158,057 152,529 288,993 -1,033 (完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9