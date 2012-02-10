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亚洲 | 2012年 2月 11日 星期六 06:45 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因希腊情势和石油需求忧虑

路透纽约2月10日电---美国原油期货周五下滑,四个交易日来首见,此前希腊极右翼党派拒绝支持撙节措施,挫伤该国确保欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助方案避免违约的努力.

但市场收盘後,希腊政府官员表示,内阁通过了欧盟/IMF救助方案要求的改革法案草案,周日议会将举行投票,令该国不会陷入违约的希望犹存.

稍早,欧元兑美元下滑,美股走软,因希腊债务协商再遇阻力令投资人失望,投资人缩减原油和其他风险商品资产的仓位.

国际能源署(IEA)下调今年全球石油需求增长预估,以及显示本月美国消费者信心降低的报告都令原油期货承压.

本周原油期货收高.

"市场看来在消化最坏的情况,包括欧元/美元进一步下滑,跌穿1.30美元区域."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油CLH2下滑1.17美元,或1.17%,结算价报每桶98.67美元,本周近月原油期货升0.83美元或0.85%.

伦敦ICE布兰特原油期货LCOH2收报117.31美元,跌1.28美元或1.08%,结束八日连涨.本周上涨2.73美元,或2.38%.

布兰特原油期货较美国原油期货的升水由周四收盘的18.75小幅缩窄至18.64美元.

NYMEX-3月RBOB汽油期货RBH2收报2.9749美元,大跌3.79美分或1.26%.本周该合约反弹6.05美分或2.08%.

NYMEX-3月取暖油期货HOH2收报每加仑3.1821美元,跌2.64美分或0.82%,本周该合约涨6.77美分或2.17%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

3月原油 98.67 -1.17 -1.2% 97.32 99.89 275,469 295,425

4月原油 99.03 -1.21 -1.2% 97.73 100.21 92,351 103,679

3月RBOB汽油 2.9749 -0.0379 -1.3% 2.9607 3.0150 46,309 50,553

4月RBOB汽油 3.1224 -0.0298 -1.0% 3.1000 3.1518 33,135 36,170

3月取暖油 3.1821 -0.0264 -0.8% 3.1751 3.22 56,143 59,174

4月取暖油 3.1577 -0.0242 -0.8% 3.1470 3.1917 28,982 33,162

ICE合约

3月布兰特 117.31 -1.28 -1.1% 116.29 118.61 164,146 189,772

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 589,933 669,719 648,370 1,481,590 -7,661

汽油 145,140 138,313 138,092 340,564 2,430

取暖油 138,770 158,057 152,529 288,993 -1,033 (完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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