〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,录得今年以来最大的周度跌幅

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透多伦多2月10日电---加元兑美元周五终止近期的连续涨势,此前希腊的关键性援助方案遭遇新的阻扰,令希腊爆发债务无序违约的风险重新浮现.
在希腊政府同意应国际贷款机构要求严格削减工资和养老金之後不到24小时,该协议看似将会落空,此前欧元区领导人为希腊获得下一笔援助资金设定了更多条件,及希腊极右翼政党领袖称,他将不会投票赞成该撙节方案.
目前情势危急,因希腊获得国际货币基金组织(IMF)和欧盟(EU)的1,300亿欧元(1,729.5亿美元)援助资金面临下周的截止日期,此举旨在希腊3月份到期的大规模债券赎回筹措资金.
该消息终结了加元涨势,拖累加元兑美元跌至平价水平下方,并录得今年以来最大的周度跌幅.
加元兑美元CAD=D4收报1.0028加元,或0.9972美元,周四收报0.9956加元,或1.0044美元.此乃加元本月的最低收盘水准,且录得去年12-16日以来的最大周度跌幅.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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