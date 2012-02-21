〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.33

欧元债市：法国公债反弹，因中间派候选人结盟缓解极右派得势疑虑
路透伦敦2月23日 - 法国公债相对高于德国公债收益率(殖利率)的利差周四缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。
路透华盛顿2月21日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.085
中值 0.075
低值 0.000
投资 0.086
价格 99.978514
高值得标比率 71.27%
投标倍数 4.33
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 33,000,115,700
总投标 142,747,585,200
竞争性投标得标 32,277,067,500
非竞争性投标得标 723,048,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/02/23
到期日 2012/05/24
CUSIP码 9127955P2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
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