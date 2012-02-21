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债券 | 2012年 2月 22日 星期三 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.085%,投标倍数为4.33

路透华盛顿2月21日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.085

中值 0.075

低值 0.000

投资 0.086

价格 99.978514

高值得标比率 71.27%

投标倍数 4.33

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 33,000,115,700

总投标 142,747,585,200

竞争性投标得标 32,277,067,500

非竞争性投标得标 723,048,200

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/02/23

到期日 2012/05/24

CUSIP码 9127955P2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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