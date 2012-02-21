〔欧洲汇市〕英镑兑美元下滑,希腊救助协议达成带来的影响消退

* 英镑缩减涨幅,因希腊协议达成带来的影响消退

* 模式买盘扶助欧元测试约在0.84英镑的阻力水准

路透伦敦2月21日电---英镑兑美元周二下滑,因希腊救助协议达成起初带来的积极人气消散,而英国脆弱的经济前景仍令投资人对买入英镑谨慎.

英镑表现也不及欧元,英镑/欧元离七周低点不远,因报称模式基金卖压较重.

欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求,但看似不大可能重振希腊经济.[ID:nCN1401970]

投资人对欧元的热情不高,交投震荡,支撑了美元兑包括英镑在内的较高风险货币需求.市场人士也表示,一欧洲投资银行有一大单沽出英镑,令英镑承压.

但欧洲汇市尾盘,风险意愿和美股回升,提振欧元.分析师表示,希腊救助协议达成至少是朝正确的方向迈出了一步.

英镑兑美元GBP=D4跌0.2%,报1.5811美元,希腊协议达成後英镑迅即升至1.5865美元,阻力位在200日移动均线切入位1.5913美元以及本月高位1.5929美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.5%,报0.8395英镑,稍早因模式基金需求而触及0.8403英镑的日高,据称有瑞士投资人买家.据报在约0.8400/10英镑的卖压预计将限制涨势,止损单料在升穿0.8420英镑後出现.

分析师表示,0.8409英镑是欧元/英镑的重要阻力水准,自12月底以来欧元屡次未能突破该水准.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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