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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 05:23 BJT

〔美股业绩〕戴尔第四季营收略高於市场预期

路透2月21日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商戴尔DELL.O周二公布的季度营收高逊於市场预期,部分因企业业务强劲.

戴尔公布第四季营收增长2%,为160亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预计戴尔第四季营收为159.6亿美元.

戴尔还公布第四季非GAAP每股盈利为0.51美元;GAAP每股盈利为0.43美元,预计第一季营收按季减少约7%;2013会计年度非GAAP每股盈利将超过2012会计年度的2.13美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计戴尔2013会计年度每股盈利为2.05美元,首季营收为151.7亿美元.

戴尔公布季度业绩後,股价盘後下挫4.3%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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