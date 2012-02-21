〔美股盘後〕戴尔发布第四季业绩後股价盘後大跌4.3%

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
路透纽约2月21日电---电脑制造商戴尔DELL.O周二在美股盘後交易中重挫4.3%,此前该公司发布了第四季度业绩.[nCN8520009](完)
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--编译 李军;审校 于春红
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