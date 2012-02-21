〔美国股市〕几收平盘,在道指升穿13,000点後失去动能

美国债市：公债收益率下跌，因对特朗普政策经济的影响存疑
路透纽约2月23日 - 美国公债收益率周四下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。
* 道指一度升穿13,000点,为2008年5月来首见
* 油价触及九个月高位,刺激卖压
* 沃尔玛下挫,因盈利不及预期
* 道琼工业指数升0.1%,标准普尔500指数涨0.1%,Nasdaq指数跌0.1%
路透纽约2月21日电---美国股市周二收盘变动不大,盘中道指一度升穿13,000点,为2008年5月来首见,但之後美股削减涨幅,因油价上涨危及经济前景.
希腊确保了救助,避免无序违约,为股市提供了一些支撑,但投资人表示该消息基本上多已被市场消化.
油价屡创高位给了投资人卖出的理由.美国原油期货CLc1大涨2.5%,至每桶105.84美元的九个月高位,因伊朗供应忧虑.
自今年初,经济改善以及欧债危机趋稳的迹象带动道指大涨6.1%,标普500指数攀升8.3%.
道指盘中一度升穿13,000关口,收报12,965点,沃尔玛(WMT.N)对道指拖累最大,该公司季度盈利不及预期,股价下挫.
尽管希腊消息利多,但"鉴於股市上涨的程度,目前正遭遇一些轻微卖压."D.A. Davidson & Co.首席市场策略师Fred Dickson表示.
而且,"美国汽油价格令投资人对企业盈利有些疑虑,"他表示,汽油价格上涨殃及企业盈利,因会令消费者削减其他开支,且企业支出增加.
欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求,但看似不大可能重振希腊经济.[ID:nCN1401970]
道琼工业指数.DJI收升15.82点,或0.12%,至12,965.69点;标准普尔500指数.SPX上涨0.98点,或0.07%,至1,362.21点.Nasdaq指数.IXIC收低3.21点,或0.11%,至2,948.57点.
沃尔玛大跌3.9%,报60.07美元,今年迄今涨幅几乎悉数回吐.
今日上涨个股中,家得宝(HD.N)升0.4%,报46.92美元,此前该公司公布的季度盈利胜预期.
梅西百货(M.N)攀升1.2%,报36.69美元,该公司公布盈利增长,且预计今年营收增长更多.
卡夫食品KFT.N上扬1.5%,报38.57美元,该公司预计今年盈利增长至少9%.
苹果(AAPL.O)大涨2.5%,报514.85美元,限制了Nasdaq指数的跌幅.美国国际贸易委员会表示苹果并未侵犯宏达电(2498.TW)的专利技术.(完)
--编译 李军;审校 张若琪
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