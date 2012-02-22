美国各类经济指标总览--2012/2/22

投行观点：Abercrombie & Fitch目标价从16下调至14美元--Cowen and Company
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全美不动产协会(NAR)周三公布,美国1月成屋销售增长4.3%(预估为上升1.9%),12月修正後为下跌0.5%(前值为上升5.0%);1月成屋销售年率为457万户(预估为465万户),12月修正後为438万户(前值为461万户).[ID:nCN1405492]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(1月) 8.5(12月)
非农业就业岗位(万) 增加24.3(1月) 增加20.3(12月修正值)
平均时薪(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.2(1月) 持平(12月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
实质所得(%) 持平(1月) +0.4(12月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(1月) -0.1(12月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.4(1月) +0.3(12月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.8(第四季初值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.4(第四季初值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +0.4(1月) 持平(12月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差488(12月) 逆差470.6(11月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(1月) +1.0(12月修正值)
产能利用率(%) 78.5(1月) 78.6(12月修正值)
初请失业金人数(万人) 34.8(2月11日当周) 36.1(2月4日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字274(1月) 赤字859.7(12月)
领先指标(%) +0.4(1月) +0.5(12月修正值)
个人所得(%) +0.5(12月) +0.1(11月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(12月) 持平(11月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加193.1(12月) 增加203.8(11月修正值)
企业库存(%) +0.4(12月) +0.3(11月修正值)
建筑支出(%) +1.5(12月) +0.4(11月修正值)
消费者信心 61.1(1月) 64.8(12月修正值)
房屋开工(万户) 69.9(1月) 68.9(12月)
建筑许可(万户) 67.6(1月) 67.1(12月)
成屋销售(万户) 457(1月) 438(12月修正值)
新屋销售(万户) 30.7(12月) 31.4(11月修正值)
工厂订单(%) +1.1(12月) +2.2(11月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +3.0(12月) +4.3(11月修正值)
供应管理协会非制造业指数 56.8(1月) 53.0(12月)
供应管理协会制造业指数 54.1(1月) 53.1(12月)
趸售(批发)库存(%) +1.0(12月) 持平(11月修正值)
进口物价(%) +0.3(1月) -0.1(12月修正值)
出口物价(%) +0.2(1月) -0.5(12月修正值)
单位劳工成本(%) +1.2(第四季初值) -2.1(第三季修正值)
非农业生产率(%) +0.7(第四季初值) +1.9(第三季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值)(完)
--整理 张涛/李军;审校 利棣儿
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路透3月3日 - 东南亚股市周五大多收低，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦发表讲话前，投资者变得谨慎。市场对美联储将很快加息的预期升温。 几位美联储官员最近表态称有必要加息，叶伦料在今日稍晚的讲话中也表达同样立场。 “我认为大多数亚洲股市在等待叶伦的讲话...目前加息的可能性是8 0%左右，上周为40%，所以3月15日加息的话也不会让人感到意外，”AB C apital Securities股市分析师Victor Felix说。 “如果(美联储)在预期经济增长变强的情况下升息，可以预测更多外 国资本会流出(新兴市场)。美国投资者将把资金带回美国用于财政刺激。 ” 美元指数 基本持稳，但本周仍有望取得不错的涨幅。 KGI Securities (Singapore) Pte Ltd交易策略师Nicholas Teo表示 ，美联储若加息将会“增强美元的坚挺态势，并且到时候会有资金从新兴 市场逆转流动方向。” 新加坡股市 下跌0.5%，但本周连续第四周
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