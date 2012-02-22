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市场报道 | 2012年 2月 23日 星期四 05:58 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元下滑,因欧洲和中国的经济数据疲弱

路透多伦多2月22日电---加元兑美元周三下滑,因中国和欧洲的经济数据疲弱,打压投资人对较高风险资产的兴趣,而对希腊情势的担忧继续加重市场不确定性.

数据显示欧元区服务业和制造业一道在2月出现萎缩,对欧元区经济体质的担忧加重.而中国公布的数据显示出口订单降至八个月最低.

另外,对希腊是否能满足新救助协议的要求的担忧加重了全球股市不确定性基调.

加元兑美元CAD=D4收报1.0004加元或0.9996美元,周二收报0.9966加元,或1.0034美元.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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