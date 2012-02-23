〔欧元债市〕德债上扬,受经济成长和希腊执行债务协议担忧提振

路透伦敦2月23日电---德国公债周四上扬升向近期波动区间的上端,因市场担忧黯淡的欧元区经济成长前景,并对希腊履行债务协议表示怀疑,这刺激了低风险资产的买兴.

周四出炉的德国2月Ifo企业景气判断指数好於预期,给风险资产带来短暂提振,但欧盟执委会发表黯淡的2012年经济前景预估,促使投资者急忙掉头买进避险资产.[ID:nCN1407870][ID:nCN1407822]

"欧盟执委会发出的负面消息支撑德债,令其免受德国IFO数据趋强的不利影响,"Rabobank策略师Richard McGuire指出."但有一个更大的背景在发挥作用:市场依然担心希腊援助和欧元区危机的前景."

3月德债期货FGBLH2升49个跳动点,结算价报139.02;10年期德国公债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB下跌1.5个基点,报1.86%.

3月德债期货难以突破自今年初以来一直持守的137-140区间,直到欧洲央行(ECB)最近注入三年期资金的影响在下周消退为止.ECB注资支撑了今年以来的欧洲股市和欧元区二线国家公债上扬.

德债期货在稍早触及139.10,升越周三高位139.02,瑞银集团策略师Richard Adcock称,此举有望引发进一步的小幅冲高.

周二达成的第二批希腊援助计划已成功避免该国立即爆发无序违约.该计划包含让民间债权人蒙受巨额损失,以及给希腊设定严厉的撙节目标等内容.

但市场深知,希腊发生严重的经济衰退导致其活力下降,且该国拥有屡次未能达致预算目标的记录.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB上涨3个基点,至5.54%.荷兰国际集团(ING)利率策略师Alessandro Giansanti建议,投资者可在欧洲央行标购前,对西班牙和意大利公债近期涨幅获利了结.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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