〔芝加哥期市〕CBOT大豆因美元下跌和市场担忧南美作物收高,豆粕亦追涨

路透2月23日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,交易商称因美元下跌,以及市场对南美作物的担忧,可能暗示美国大豆或将迎来更多出口需求.

豆粕期货追随大豆上涨,但豆油则因获利了结和豆粕/豆油套利交易下跌.

近月3月大豆合约Sc1一度触及每蒲式耳12.80美元的五个月高位,为2011年9月23日迄今最高,但收盘前回吐涨幅.大豆在过去九个交易日内有八天都曾收涨.

阿根廷罗萨里奥谷物交易所将该国大豆收获量预估下调至4,450万吨,较上月预估减少500万吨,原因为乾旱导致作物损害.

疲弱美元提供支撑,这令以美元计价的大豆更具竞争力.美元兑欧元跌至10周低位,因德国数据优於预期抵消了欧盟执委会悲观经济预期的负面作用.

美国农业部(USDA)在年度展望会议中,公布2012年美国大豆种植面积预估为7500万英亩,较2011年不变,但与本月稍早的基础预估相比提高了100万英亩.

CBOT-3月大豆合约SH2九日相对强弱指标从开盘前的76涨至77,在70-100的技术性超卖区中进一步提升.

CBOT-3月大豆期货Sc1收高4-1/2美分,报每蒲式耳12.76-3/4美元.

3月豆粕合约SMc1收高1.6美元,报每短吨332.9美元.

3月豆油合约BOc1收低0.02美分,报每磅54.20美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆271,405口,豆油130,492口和豆粕79,436口.

以下为CBOT农产品期货在1950GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 639.50 1.25 0.2% -1.1%

CBOT大豆Sc1 1276.75 4.50 0.4% 6.5%

CBOT豆粕SMc1 332.90 1.60 0.5% 7.6%

CBOT稻米RRc1 1396.50 4.50 0.3% -4.4%

EU小麦BL2H0 203.50 -2.50 -1.2% 0.5%

NYMEX原油期货CLc1 107.94 1.67 1.6% 9.2%

道琼工业指数.DJI 12,971 32 0.3% 6.2%

现货金XAU= 1778.38 2.59 0.1% 13.7%

欧元/美元EUR= 1.3337 0.0092 0.7% 3.0%

美元指数.DXY 78.8100 -0.4010 -0.5% -1.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 706 2 0.3% -59.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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