〔美国股市〕标准普尔500指数收在近四年高位,因美国经济呈现复苏迹象

* 标普500指数升至雷曼兄弟破产前以来的最高水准

* 标普500指数小升,迫近1,370点

* 美国2月消费者信心升幅多於预期

* 道琼工业指数持平,标普500指数小涨0.17%,Nasdaq指数收升0.33%

路透纽约2月24日电---美国股市标准普尔500指数周五小幅收高,升至2008年雷曼兄弟破产前以来的最高水准,延续了稳步上扬态势,得益於美国经济呈现复苏迹象.

标普500指数自年初迄今累计升逾8%,此轮涨势是一连串的温和升幅累积而来,期间仅有一些小跌,跌幅不超过0.7%.

许多分析师仍预期股指将有更大幅度的回调,但一系列良好的经济数据压制了对股指即将修正的忧虑.

周五公布的正面经济数据包括优於预期的2月消费者信心报告及1月新屋销售.

"股市正小幅上升,但似乎不是有许多的凭证支持,无论是上升或下跌,"Chase Investment Counsel投资组合经理Brian Lazorishak说.

近期成交量低反映了股市走势缺乏凭证.本周纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量日均值为64亿股,2011年2月的日均值为78.1亿股.

波动性仍低,CBOE波动性指数.VIX从本月迄今下跌约11%.

道琼工业指数.DJI收跌1.74点,或0.01%,至12,982.95点;标准普尔500指数.SPX收高2.28点,或0.17%,至1,365.74点.Nasdaq指数.IXIC收涨6.77点,或0.23%,至2,963.75点.

本周道指和标普上涨约0.3%.Nasdaq指数收高0.4%,为2000年12月中旬以来最高.

标普500指数收盘位是2008年6月6日迄今最高水平,之後几个月,雷曼兄弟宣告破产,并触发全球金融危机.

标准普尔500指数难以突破近1,370的去年高点.该水准在上周构成强大阻力位,若成功升穿,市场将继续上扬.

Lazorishak表示,在该水平之上,市场"超买状况也不会比现在严重多少,且有可能带来一部分技术性买盘."

本月美国消费者信心升至一年最高点,尽管油价大幅上涨.1月新屋销售则下跌,不过之前月份销售数据的上修帮助确认楼市正在恢复.

在纽约证交所,上涨股和下跌股家数分别为1,621和1,361;在Nasdaq市场,涨跌股家数则分别为1,129和1,396.

根据汤森路透截至周五早上的数据,标普500成分股中有461家公司公布业绩,其中优於市场预期的有63.3%.这个数据低於过去四季平均值70%,但略高於1994年以来的平均值62%.

云计算应用软件提供商Salesforce(CRM.N)股价大涨9%,报143.64美元,此前一日该公司公布获利高於预期.

摩根士丹利医疗保险指数.HMO上涨1.6%.Wellcare Health Plan(WCG.N)劲扬5.9%,报71.10美元,此前一法律和解障碍得以移除.

Kenneth Cole ProductionsKCP.N大涨18.5%,报15.49美元.之前该公司主席发出报价,欲将公司私有化.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军

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