(重温稿)〔美国债市〕美联储买盘支撑公债上涨,终止三日连跌

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* 美联储回购公债帮助支撑涨势
* 公债在三日连跌之后上涨
* 美国就业数据为下周市场关注重点
路透纽约3月2日电---美国公债价格周五在三日连跌之后上涨,长期公债领涨,受美国联邦储备理事会(Fed,美联储)购买30年期公债支撑.
美联储购买了19.7亿美元公债,到期日在2036年2月与2041年5月之间.这是美联储"卖短买长(扭转操作,twist operation)"计划的一部分,目的是刺激放贷和经济增长.
根据该计划,美联储卖出较短期限证券并买入较长期限债券,以维持长期利率处于低位.
"美联储是长期债券的大买家,"Cabot Money Management的固定收益资产管理经济William Larkin表示.
指标10年期公债US10YT=RR价格上涨12/32,收益率(殖利率)报1.99%,周四尾盘报2.03%.30年期公债US30YT=RR价格上涨17/32,收益率报3.12%,周四尾盘报3.14%.
"在连续三日下跌之后,该进行修正了,"Manning & Napier的固定收益董事总经理Jack Bauer表示."股市有些疲弱,公债从中受益."
分析师称,有关交易商仓位的数据显示,月末前有多仓建立.公债市场上的部分近期卖盘活动同出脱仓位有关.
尽管如此,风险较高资产在1月和2月仍然上涨,因之前投资者对于经济前景和金融体系稳定性的担忧程度降低.
对于避险的美国公债而言,这意味着走入一个区间波动的行情.
指标10年期公债收益率在非常接近1.79%至2.17%区间中部的位置交易.自去年初以来,公债即陷入该区间内.当前10年期公债收益率距离上周五收盘时的1.98%不远.
下周公债市场将主要关注美国劳工部的月度就业数据.
参与路透调查的分析师预计,2月美国非农就业人数料增加21万,1月时为增加24.3万人.失业率预计仍在8.3%.
"无论非农就业数据是符合、超过或是不及预期,都会决定市场走向.不过从整体上看,我们追踪的主要利率指标均暗示,当前市场环境对于美国公债来说,具有适度的建设性."Bauer称.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+01/32) 0.278
五年期公债US5YT=RR 100-05/32 (+08/32) 0.843
10年期公债US10YT=RR 100-05/32 (+14/32) 1.983
30年期公债US30YT=RR 100-06/32 (+22/32) 3.115 (完)
--编译 李春喜/洪曦;审校 李军
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