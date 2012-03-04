(重温稿)〔纽约汇市〕欧元连跌三日,市场再度关注希腊债务危机

* 欧元兑美元下滑,因西班牙调整财赤目标

* 日圆兑美元挫至九个月低点

* 投机商最近一周缩减美元多头押注

* 日本通缩令日本央行焦点放在宽松举措

路透纽约3月2日电---欧元以大跌结束走势反复的一周,并可能进一步承压,因希腊救助计划再度受到市场关注,且下周欧洲央行将召开货币政策会议.

欧元兑美元周五连跌第三日,势将录得12月中来表现最差的一周,此前负债沉重的西班牙挑战欧盟新的财政协定.

欧洲第四大经济体西班牙周五设定的2012年财赤目标弱于原先根据欧元区撙节措施同意的水准.

全球市场稍早,德国公布零售销售意外下滑,欧元已经承压.

两日前,欧洲央行才向800家银行挹注了超过5,000亿欧元资金.

在周三欧洲央行注资前,欧元巧妙的上涨,但之后重挫,因投资人认为欧洲央行的举措就相当于量化宽松政策.

欧洲央行的行动同美联储主席贝南克本周在国会的证词形成对比,贝南克对第三轮购买债券计划避而不谈.

围绕希腊救助计划的不确定性会令欧元继续承压,下周将很关键.

欧元集团主席贾克称希腊已完成接受救助的合法行动,但等待民间债务互换在3月9日前完成才能发放金援.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,汇市投机商在最近一周减少美元多头,且转为作空日圆.

欧元兑美元EUR=跌至1.3185美元的低点,最后报1.3198美元,跌0.9%,欧元兑美元录得12月中来表现最差的一周,大跌约2%.

RBC Capital Markets驻多伦多首席技术分析师George Davis表示,周三欧元兑美元走势形成关键的空头扭转,令价格跌穿1.3284美元的支撑位.

"日线收在1.3284下方可能引发修正性走势,下跌目标在1.3028美元,特别是在日线图也形成了自超买水准的空头背离."

他称,阻力位在1.3284美元和1.3485美元,后者是周三的高位.

展望后市,欧洲央行下周四将宣布利率决定,但在本周流动性操作后,分析师相信欧洲央行将维持利率不变.

下周五,美国将公布重要的2月非农就业报告.

**美元兑日圆上涨**

根据路透数据,美元兑日圆JPY=攀升至81.78日圆,为去年5月来最高.日本央行工作重点料在放宽货币政策上,这可能打压日圆,缓解直接干预汇市的需求.

RBC的Davis表示,美元/日圆正试图突破在81.47日圆的潜在双顶,日线收在该水准之上将确认近期升势,之后的阻力目标位在82.21和82.73日圆.

他指出,支撑位在80.84日圆和80.02日圆,需要收在80.02日圆之下才能形成修正走势.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3201 1.3311 -0.83 +1.98 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.79 81.07 +0.89 +6.30 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 107.96 107.91 +0.05 +8.44 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9140 0.9058 +0.91 -2.52 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5836 1.5952 -0.73 +1.94 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9889 0.9856 +0.33 -2.98 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0734 1.0800 -0.61 +4.98 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2068 1.2060 +0.07 -0.63 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8337 0.8344 -0.08 +0.10 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8292 0.8385 -1.11 +6.53 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6024 5.5746 +0.50 -6.26 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3985 7.4215 -0.31 -4.39 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6716 6.6204 +0.77 -3.14 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8134 8.8134 +0.00 -1.12 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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