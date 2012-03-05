〔美国股市〕开盘微跌,受欧洲疲弱数据及中国降低增长目标打压

路透纽约3月5日电---美国股市周一开盘微跌,因数据显示上月欧洲民间活动放缓及中国降低经济成长目标,令投资人在标普500指数三周连涨后选择稍作喘息.
道琼工业指数.DJI盘初微跌21.87点,或0.17%,至12,955.70点,标准普尔500指数.SPX跌3.26点,或0.24%,至1,366.37点,Nasdaq指数.IXIC下滑6.45点,或0.22%,至2,969.74点.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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