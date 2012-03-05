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债券 | 2012年 3月 6日 星期二 00:33 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.130%,投标倍数为4.54

路透华盛顿3月5日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.130

中值 0.120

低值 0.100

投资 0.132

价格 99.934278

高值得标比率 70.99%

投标倍数 4.54

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 31,000,410,500

总投标 140,872,961,000

竞争性投标得标 29,904,249,500

非竞争性投标得标 596,161,000

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/03/08

到期日 2012/09/06

CUSIP码 9127956G1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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