版本:
中国
债券 | 2012年 3月 6日 星期二 00:15 BJT

〔标题新闻〕高盛将首季GDP增长年率预估由1.9%上调至2.0%,因ISM非制造业指数意外强劲

ISM为供应管理协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8E566B]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐