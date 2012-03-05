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债券 | 2012年 3月 6日 星期二 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.080%,投标倍数为4.41

路透华盛顿3月5日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.080

中值 0.070

低值 0.055

投资 0.081

价格 99.979778

高值得标比率 28.20%

投标倍数 4.41

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 33,000,419,900

总投标 145,474,739,900

竞争性投标得标 31,973,363,000

非竞争性投标得标 727,056,900

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/03/08

到期日 2012/06/07

CUSIP码 9127955R8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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