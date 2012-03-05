〔欧元债市〕经济成长和预算忧虑令西班牙公债承压

路透伦敦3月5日电---西班牙公债周一承压,且表现势将继续逊于意大利公债,因经济数据令投资人担心欧元区疲弱经济体,打压风险意愿.

西班牙公债价格表现不及意大利可比公债,继续上周五因西班牙宣布较为宽松的今年预算目标引发的趋势.

周一发布的调查显示,意大利和西班牙企业活动急剧滑坡,拖累整个欧元区的民间部门活动在上月重回下滑状态,打击了该地区可能避免另一轮衰退的希望.

Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)2月下修至49.3,初值为49.7,1月为50.4.该数据低于50代表活动萎缩,这意味着欧洲民间部门活动在过去六个月里有五个月温和下滑.[ID:nSB2014019]

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升8个基点,报4.98%,较可比意大利公债收益率高4个基点,且为8月来最高.

西班牙周五设定其2012年预算目标,并未如其原先同意的欧元区撙节行动那么严苛,使欧盟新财政协定的可信度打上问号.[ID:nST0507475]

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率升3个基点,报4.94%,稍早一度因PMI数据一度升至5.058%.

汇丰控股建议将长期意大利公债转码为可比西班牙公债,因前者近期已跑赢,而意大利在今年融资方面的进展不如西班牙.

3月德债期货FGBLH2盘中走势反复,在平盘上下游走,日高报140.39,之后遭遇获利回吐,结算价跌20个跳动点,报139.83.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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