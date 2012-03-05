〔芝加哥期市〕终止10日连涨收低,受获利了结等技术性卖盘打压

路透3月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,终止10日连涨.交易员称是受获利了结等技术性卖盘的影响.

大豆市场仍然受到南美减产忧虑,以及美国农户大豆种植将不能满足全球需求的担忧支撑.

由于乾旱影响,谷物分析机构Celeres把2011/12年巴西大豆产量预估由2月的7,200万吨下调至6,980万吨.

大豆榨油行业组织Abiove也把巴西的大豆产量预估由上月预估的7,190万吨下调至6,950万吨.

美国农业部(USDA)的数据显示,截至3月1日当周,出口检验了3,255.2万蒲式耳大豆.该数据符合行业预估区间的3,200万蒲式耳-3,600万蒲式耳.[ID:nSB86fqfbH]

密苏里大学智库FAPRI预测,美国2012/13年大豆种植面积为7,510英亩,产量预估为32.43亿蒲式耳,期末库存预估为3.01亿蒲式耳.

交投最活跃的CBOT-5月大豆期货合约SK2的九日相对强弱指标(RSI)收盘时跌至78,开盘前为90,但仍处于技术超买区间70-100.

CBOT-3月大豆期货Sc1收低9美分,报每蒲式耳13.19-1/4美元.

3月豆粕合约SMc1收低1.1美元,报每短吨356.2美元.

3月豆油合约BOc1收跌0.35美分,报每磅53.41美分.

今日CBOT预估大豆成交量为154,087口,豆油成交量为73,476口,豆粕成交量为58,924口.

以下为CBOT农产品期货在2011 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 660.75 5.75 0.9% 2.2%

CBOT大豆Sc1 1325.00 -8.00 -0.6% 10.6%

CBOT豆粕SMc1 358.20 -0.90 -0.3% 15.8%

CBOT豆油BOc1 53.73 -0.35 -0.7% 3.1%

CBOT小麦Wc1 672.00 -2.50 -0.4% 2.9%

CBOT稻米RRc1 1434.50 -16.00 -1.1% -1.8%

EU小麦BL2H0 211.50 1.00 0.5% 4.4%

NYMEX原油期货CLc1 106.76 0.07 0.1% 8.0%

道琼工业指数.DJI 12,961 -17 -0.1% 6.1%

现货金XAU= 1705.40 -6.37 -0.4% 9.1%

欧元/美元EUR= 1.3220 0.0031 0.2% 2.1%

美元指数.DXY 79.3140 -0.0890 -0.1% -1.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 782 11 1.4% -55.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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