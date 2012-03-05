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债券 | 2012年 3月 6日 星期二 04:13 BJT

〔标题新闻〕只有在"当前经济动能明显逆转"或"严重通缩"才会赞成新一轮量化宽松--FED费希尔

费希尔为美国达拉斯联邦储备银行总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN9E8CU01Y]

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