〔全球金市〕中国下调经济成长目标令金价下跌,关键技术支持位受关注

* 中国下调经济成长目标打压金价

* 如果金价跌穿200天移动均线,将可能进一步下跌

* 欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)令市场承压

路透伦敦3月5日电---黄金周一下跌,和股市一起下滑,此前中国下调其经济成长目标,且如果金价在上周大跌后未能守住关键支持位,将可能进一步下跌.

中国将2012年经济增长目标下调至八年低位后,金价下挫1%.欧元区民间部门活动调查结果令人失望,也打压市场人气.

美元小幅下跌,令金价有所反弹,但上周金价急跌3.5%使金价跌向关键技术支持位后,投资人持谨慎态度.

"如果金价跌穿200天移动均线,看空者将占上风.在这情况发生前,人们预期金价将横向波动,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说.

1935 GMT,现货金XAU=跌0.5%,报每盎司1,703.79美元.

自1月中以来,金价守住目前切入位在1,675美元的200天移动均线.如果跌穿该水平,分析师称金价可能下探1,650美元,此为1月金价下跌的支持区域.

美国4月期金GCJ2收跌5.90美元,报每盎司1,703.90美元.

路透初步数据显示,成交量不错,但低于其30天均值20%,和上个交易日的成交量相若.

面临政府换届之年的中国,今年终于告别对GDP(国内生产总值)"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".

中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[ID:nSB2013513]消息公布后,金价和其他商品一起下跌.

欧元区数据也打压金市人气.周一发布的调查显示,意大利和西班牙企业活动急剧滑坡,拖累整个欧元区的民间部门活动在上月重回下滑状态,打击了该地区可能避免另一轮衰退的希望.

Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)2月下修至49.3,初值为49.7,1月为50.4.该数据低于50代表活动萎缩,这意味着欧洲民间部门活动在过去六个月里有五个月温和下滑.[ID:nSB2014019]

金价跌幅受限,因美元兑欧元下跌.欧元反弹,因对希腊完成债务协议的进展感到忧虑.[FRX/CN]

现货银XAG=跌2%,报每盎司33.75美元.上周跌2.5%.

现货铂金XPT=下跌2.2%,报每盎司1,656.24美元,现货钯金XPD=升0.2%,报701.72美元.

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最新价格/ 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1703.90 -5.90 -0.3 1694.40 1718.00 144,225

COMEX 5月白银期货 33.695 -0.830 -2.4 33.555 34.950 49,593

COMEX 4月铂金期货 1662.60 -29.10 -1.7 1656.20 1702.70 9,738

COMEX 6月钯金期货 706.95 -5.60 -0.8 704.00 715.05 1,995

现货金 1703.79 -7.98 -0.5 1695.25 1716.36

现货银 33.750 -0.690 -2.0 33.550 34.880

现货铂金 1656.24 -36.88 -2.2 1658.00 1698.00

现货钯金 701.72 1.72 0.2 705.09 711.00

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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