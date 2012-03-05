〔美国债市〕美国经济前景好转令公债下跌,但欧洲和中国忧虑限制跌幅

* 美国2月ISM服务业成长数据强于预期

* 随着到期日临近,市场愈发担心希腊债务协议

* 中国下调2012年经济成长目标

路透纽约3月5日电---数据显示美国经济正在积累动能,令美国公债价格周一下跌,不过有关欧洲经济衰退和中国成长放缓的担忧令跌幅有限.

周四是民间部门投资人参加希腊债务互换协定设定的最后期限,投资人对此的忧虑,令他们不会太过远离安全的美国公债市场.若协议无法达成,希腊债务很有可能违约.

然而,美国供应管理协会(ISM)数据显示,美国服务业上个月成长速度达到一年来最快,给公债带来一些拖累.

指标10年期美债收益率US10YT=RR最初从上周五的1.98%涨至2.01%,但尾盘回落到2%.该债券价格尾盘下跌5/32.

30年期公债US30YT=RR价格下跌17/32,收益率为3.14%,上周五为3.11%.

"这主题已出现一段时间了,"Action Economics全球固定收益分析师总监Kim Rupert表示:"有迹象显示美国经济成长好转,不过也有许多不利因素限制着市场人气,令公债在很窄的区间内波动."

欧洲方面,周一发布的调查显示,意大利和西班牙企业活动急剧滑坡,拖累整个欧元区的民间部门活动在上月重回下滑状态,打击了该地区可能避免另一轮衰退的希望.德国经济继续扩张,但速度放缓;法国经济活动陷于停滞,不过未来数月的前景有所改善.Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)2月下修至49.3,初值为49.7,1月为50.4.该数据低于50代表活动萎缩,这意味着欧洲民间部门活动在过去六个月里有五个月温和下滑.[ID:nSB2014019]

数据再度引发欧元区有可能迎来经济衰退的担心.

同时,中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右.[ID:nSB2013513]这令市场担忧全球成长步伐.

分析师表示,如果美国经济持续改善,公债收益率可能会开始缓慢提高,不过多数人也表示,若突破当前区间还需时日.

美国政府将在周五发布月度就业报告.

"本周伊始,(公债收益率)处于近期区间的中部,不过我们再度确认(收益率)走高是可能的."野村国际证券(Nomura Securities International)美国利率产品部主管George Goncalves称.

他将10年期公债收益率近期目标设在2.18%,之后将升向2.40%.

"就业报告非常重要,鉴于近期数据中就业分项的改善,我们对此持谨慎乐观态度,"Goncalves说.

Cabot Money Management固定收益基金组合经理William Larkin称,30年期公债可能是衡量市场未来走向的更好工具.

他表示,近几个月来长期公债走高,尽管美国联邦储备理事会(美联储, FED)大举买入该部分债券.他认为,该趋势反映出人们对于经济持谨慎乐观态度.

美联储周一售出13.3亿美元到期日在2012年7月到2015年1月的通膨保值债券(TIPS),这是其卖短买长(扭转操作,twist operation)操作的一部分.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-01/32) 0.297

五年期公债US5YT=RR 100-01/32 (-05/32) 0.872

10年期公债US10YT=RR 99-31/32 (-07/32) 2.003

30年期公债US30YT=RR 99-22/32 (-22/32) 3.141 (完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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