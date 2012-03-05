〔美国股市〕连续第二个交易日收低,因中国下调经济成长目标

* 中国下调经济成长目标,材料股下跌

* 苹果股价下滑,拖累Nasdaq和标普500指数

* 投资人关注希腊协议的不确定性

* 道指收低0.1%,标普下跌0.4%,Nasdaq下滑0.9%

路透纽约3月5日电---美国股市周一连续第二个交易日收低,且为过去四个交易日第三天下跌,中国下调2012年经济成长目标后,基本材料及能源股下滑,领跌大盘.

标普500指数开盘下跌,且2月美国服务业以一年来最快的速度扩张的数据未能阻止股市下滑.

标普500指数从年初迄今累计上升8.5%,因投资人预期美国经济复苏,欧债危机受控,及认为中国在当前的经济周期将避免硬着陆.

面临政府换届之年的中国,今年终于告别对GDP(国内生产总值)"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".

中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[ID:nSB2013513]

"消息今早令所有人都意外.从亚洲市场开始,接着是欧洲市场,再至美国这里,"在纽约的ICAP Equities董事总经理Ken Polcari说.

"事实是中国下调成长目标以控制其通胀.这不是世界末日,但给予人们作一些了结获利的理由."

材料股对使用大量商品的经济体中国经济放缓的迹象反应敏感.材料股下挫,且对股指拖累最大.标普材料股指数.GSPM下挫1.6%,Freeport McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)大跌3.8%,报40.45美元.

道琼工业指数.DJI收低14.76点,或0.11%,至12,962.81点;标准普尔500指数.SPX下滑5.30点,或0.39%,至1,364.33点.Nasdaq指数.IXIC收低25.71点,或0.86%,至2,950.48点.

盘中,标普500指数短暂跌穿其14天移动均线,该指数在过去50个交易日一直守住此移动均线.

Nasdaq指数在三大股指中跌幅最大,因苹果(AAPL.O)股价大跌多至3.5%,触及526美元的日内低位,成交放量.苹果之后扳回部份跌幅,收低2.2%,报533.16美元.苹果预料将在本周推出其新版iPad.

"有传言称iPad销售放缓...因此如果即使是出现(销售)稍稍低于预期或负面的消息,都会造成投资者撤离资金."Polcari称.

标准普尔科技类股指数.GSPT下跌1%.

早盘交易时段,希腊警告称已准备好迫使民间债权人接受亏损,尽管主要希腊债券持有者稍晚表态支持债务协议.此事进一步打击投资者情绪.

有关希腊债务协议仍存在不确定性的消息,以及数据显示欧元区多国企业活动放缓,加深了该地区经济衰退担忧,并推低欧洲股市.

Alpha Natural ResourcesANR.N股价大跌6%,报16.35美元.Arch CoalACI.N下滑5.4%,报12.20美元,因天然气价格下跌增加中国成长忧虑,令煤矿商类股票承压.

美国钢铁制造商股价亦受到中国下调经济成长目标的消息打击.

AK Steel(AKS.N)股价重挫6.1%,报7.29美元.美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)下挫4.7%,报26.21美元.Nucor(NUE.N)下滑2.4%,报42.52美元.

"这都与中国有关."Bradford Research分析师Charles Bradford称.他指出,去年中国曾预期成长在7%,但实际上达到了9.8%的水准.

"市场担忧的问题是,如果中国国内市场表现不好,那么该国将有多余钢铁可供出口."他说.

今天成交量清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量约为60.8亿股,低于日均值69亿股.

纽约证交所下跌与上涨股票比例为3比2,Nasdaq市场下跌与上涨股票比例为近7比6.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军

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