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市场报道 | 2012年 3月 6日 星期二 22:40 BJT

〔美国股市〕开盘跌1%,因担忧希腊和全球经济前景

路透纽约3月6日电---美国股市周二开盘下挫1%,因市场重新担忧希腊和民间债权人可能无法在最后限期前完成债券互换,且投资者对全球经济前景的谨慎态度加重.

道琼工业指数.DJI盘初跌129.41点,或1.00%,至12,833.40点,标准普尔500指数.SPX跌14.05点,或1.03%,至1,350.28点,Nasdaq指数.IXIC下滑33.09点,或1.12%,至2,917.39点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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