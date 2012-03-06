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市场报道 | 2012年 3月 7日 星期三 00:08 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元因投资者寻求避险和英国数据下跌,兑欧元持稳

路透伦敦3月6日电---英镑兑美元周二跌至11日低位,此前英国房价意外下跌且零售销售数据疲弱,令投资者全面降低对风险较高货币和资产的需求.

交易员表示,投资者在股市和大宗商品市场对近期涨势进行获利了结,同时有关希腊债务互换协议进展的不确定性增加给英镑兑欧元提供支撑.

英国最大抵押贷款机构Halifax数据显示英国2月房价下跌0.5%,预期原为上涨0.3%[ID:nSB2017307],令市场人气愈加疲弱.一些分析师预计如果风险情绪继续发酵,英镑在未来几天可能跌向1.57美元.

"英镑兑美元未能成功突破1.60美元水平,未来料走低."FXPro首席分析师Michael Derks称."过去两个月表现较好的风险较高资产有获利了结现象,这令英镑兑美元承压."

英镑兑美元GBP=D4下跌0.6%,报1.5757美元,盘中触及1.5750至1.5748美元的停损单.不过,英镑跌幅与较高收益的澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4相比,要小得多.

交易商称支撑位在接近2月24日低位1.5721美元,及接近100日移动均线1.5711美元.卖单挂在1.5880至1.5900间,与200日移动均线约1.5890美元相一致.

希腊与民间债权人需在周四前达成协议,市场对此普遍持谨慎态度.如果该国无法达成协议,那么将会危及近期的1,300亿欧元救助计划,并引发无序违约风险,打压风险较高资产.

负责代表债权人帮助协商债务互换协定的国际金融协会(IIF)表示,希腊无序违约将可能令意大利和西班牙需寻求外部救助以阻止风险扩散,并给欧元区造成超过1兆(万亿)欧元的损失.

欧元/英镑EURGBP=D4持稳在0.8328英镑,距离上周五触及的两周半低位0.8313英镑不远,且远低于2月24日所及的高点0.8506英镑.

欧元支撑位在从今年低位拉出趋势线上的0.8300英镑附近,不过若跌破该位置,将下看1月低点0.8222英镑.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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